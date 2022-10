La famille de George Floyd envisage d’entamer des poursuites judiciaires contre Kanye West

La famille de George Floyd envisage de poursuivre Kanye West devant la justice.

L’artiste Kanye West a remis en cause dans un podcast les causes de la mort de George Floyd, asphyxié sous le genou d'un policier en 2020.

Le chanteur Kanye West est à nouveau au cœur d’une polémique. Il a affirmé dans un podcast que le Fentanyl (un opiacé) avait tué George Floyd et non les violences policières. La famille de George Floyd envisage d'entamer des poursuites, après « les fausses déclarations de Kanye West sur les causes de sa mort », comme l'a tweeté l'avocat des droits de l'homme Lee Merritt dimanche :

« Prétendre que Floyd est mort du fentanyl et non de la brutalité, établie au pénal et au civil, sape et rabaisse le combat de la famille Floyd ».

Si une action en diffamation est impossible parce que George Floyd est mort, Lee Merrit a déclaré à CNN qu’il étudiait d'autres voies légales pour poursuivre le rappeur.

Kanye West a déclaré, lors d'un podcast relayé sur Twitter, que « le genou du type n'était même pas sur son cou comme ça » et évoqué le Fentanyl comme raison de sa mort.

L'argument selon lequel George Floyd consommait du Fentanyl et souffrait d'une défaillance cardiaque, deux facteurs qui auraient menés à sa mort, est celui défendu par l'avocat de Derek Chauvin. Le policier a été condamné à 21 ans de prison pour avoir asphyxié George Floyd avec son genou.

Le médecin qui a pratiqué l'autopsie du corps de George Floyd a déclaré lors du procès de Derek Chauvin, qu'il avait succombé à « un arrêt cardio-pulmonaire" qui s'est produit pendant « l'immobilisation, la contrainte et la compression du cou par les forces de l'ordre ».

Le 25 mai 2020 à Minneapolis, Derek Chauvin, un policier blanc, avait voulu arrêter George Floyd, un Afro-Americain soupçonné d'avoir utilisé un faux billet de 20 dollars pour acheter des cigarettes. Avec trois collègues, il l'avait plaqué au sol, avant de s'agenouiller sur son cou.

Le policier avait maintenu sa pression pendant près de dix minutes, indifférent aux plaintes de George Floyd mais aussi aux supplications de passants affolés.

La scène, filmée et mise en ligne par des témoins, était devenue virale et avait suscité des manifestations géantes contre le racisme et les violences policières dans les États-Unis et le monde entier dans le cadre du mouvement Black lives matter.

Kanye West a récemment été pointé du doigt pour des propos antisémites sur les réseaux sociaux. Il a également porté à la Fashion Week de Paris un T-shirt « White Lives Matter », détournement du célèbre slogan « Black Lives Matter », emblématique des manifestations antiracistes aux Etats-Unis.