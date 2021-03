La baguette, bientôt au patrimoine de l'Unesco ?

La baguette entrera-t-elle bientôt au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco ? Possible ! Elle sera en effet la candidate de la France à ce prochain classement. Elle s'est imposée en pré-selection face aux toits de zinc de Paris et à une fête vinicole en Arbois, a annoncé Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, au Parisien.

"La baguette, c'est un élément vivant de notre patrimoine! Vivant mais fragile parce qu'il repose sur le savoir-faire exceptionnel des artisans, et leur engagement dans ce si beau mais si exigeant travail. La baguette, c'est un produit noble et faussement simple, il faut des années, à partir de quelques ingrédients, pour trouver sa signature… sa patte! Ce produit nous réunit et c'est à ce titre que je l'ai choisi", explique la ministre de la Culture.

"Si cette candidature nationale était couronnée de succès devant l’Unesco, l’inscription de cet élément permettra de faire prendre conscience qu’une pratique alimentaire faisant partie du quotidien, partagée par le plus grand nombre et allant de soi, constitue un patrimoine à part entière", a-t-elle également écrit dans un communiqué.

Après le dépôt de ce dossier, la décision appartiendra à l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture qui ne se prononcera pas avant l'automne 2022. Près d’une centaine de dossiers dans le monde obtiennent chaque année le label de l’inscription au patrimoine des biens immatériels.

