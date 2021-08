L’arrivée de Lionel Messi au PSG pourrait rapporter jusqu’à 30 millions d’euros à l’Etat

Nasser Al-Khelaifi, Leonardo et Lionel Messi à l’issue d’une conférence de presse, le 11 août 2021, au Parc des Princes.

La rédaction de BFM Business s’est intéressée à l’impact économique de l’arrivée de Lionel Messi dans le championnat de France de football. En se basant sur les estimations des charges patronales, des cotisations salariales et de l'impôt sur le revenu (et même si Lionel Messi bénéficie d'un avantage fiscal, le régime d'impatriation), la signature de l’ancien joueur du FC Barcelone au PSG pourrait rapporter jusqu'à 30 millions d'euros à l’Etat pour un salaire estimé entre 30 et 35 millions net, selon les informations de BFM Business.

D'après la rédaction du Parisien, Lionel Messi touchera en effet entre 30 et 35 millions d'euros net (hors bonus) par an, un montant supérieur à celui du salaire de Neymar.

Cette somme devrait être largement rentabilisée par le club, notamment à travers des opérations de marketing et suite aux retombées financières du transfert de Lionel Messi.

Au regard du salaire de Messi, le Paris-Saint-Germain devra payer entre 10 et 15 millions d'euros en charges patronales. Pour les cotisations salariales, la somme est estimée entre 3 et 5 millions d'euros annuellement.

Pour les impôts sur le revenu, le PSG devrait verser au fisc pour Lionel Messi environ 12 millions d'euros par an qui lui seront retirés de son salaire.

Ces montants sont théoriques. Les détails du salaire du joueur et des primes ne seront jamais officiellement communiqués. L’arrivée de Lionel Messi au PSG et sa contribution aux finances publiques restera néanmoins très conséquente, selon des informations de BFM Business.

L'impact économique pour les droits TV pour les fututres saisons et les retombées commerciales pour le merchandising et les ventes de maillots de Lionel Messi pour l'équipementier Nike et pour le club du Paris Saint-Germain devraient également battre des records et générer d'importants revenus pour le fooball français, très impacté par la crise du Covid-19, l'absence de public dans les stades ces derniers mois et par la crise liée à la faillite du diffuseur Mediapro lors de la saison dernière.

Amazon Prime Video va diffuser l'essentiel des matches du championnat de France de Ligue 1 cette année. Canal + et BeinSports diffuseront également certains matches chaque week-end.

Lionel Messi sera présenté officiellement au Parc des Princes samedi dans le cadre de la rencontre de championnat contre Strasbourg. Le génie argentin devrait faire ses premiers pas dans un match officiel avec son nouveau club d'ici quelques semaines.