Kim Kardashian lors du gala de l'amfAR New York au Cipriani Wall Street, le 6 février 2019. La star vient de réussir son examen de droit dans le but de devenir avocate.

Kim Kardashian a tenu à partager sur son compte Instagram une bonne nouvelle avec ses fans. La star a révélé qu’elle avait enfin réussi son examen de droit, connu sous le nom de "baby bar", selon des informations de CNN. Kim Kardashian a débuté il y a un peu plus de deux ans ses études pour devenir avocate.

Elle vient donc officiellement de réussir le premier objectif qu’elle s’était fixé et a tenu à partager cette bonne nouvelle avec ses followers :

"En regardant dans le miroir, je suis vraiment fière de la femme qui regarde aujourd’hui son reflet. Pour tous ceux qui ne connaissent pas mon parcours en droit, sachez que cela n’a pas été facile et qu’on ne m’a pas donné (le diplôme). J’ai échoué à cet examen trois fois en deux ans, mais je me suis relevée à chaque fois et j’ai étudié plus fort et essayé encore jusqu’à ce que je réussisse !!! (J’ai eu le COVID au 3e essai avec une fièvre de 40 mais je ne cherche pas d’excuses)".

Kim Kardashian va désormais devoir passer un autre examen avant de pouvoir démarrer sa carrière "officiellement". Kim Kardashian pourrait donc suivre le même parcours que son père, l’avocat Robert Kardashian. Elle a également tenu à rendre hommage à son père sur Instagram :

"Il serait choqué de savoir que c’est mon chemin maintenant, mais il aurait été mon meilleur partenaire d’études. On m’a dit qu’il était connu pour se moquer des gens qui ne réussissaient pas à leur première tentative comme lui, mais il aurait été mon plus grand supporter ! En résumé, n’abandonnez jamais, même si vous ne tenez qu’à un fil, vous pouvez le faire !!! Mettez-y tout votre cœur et faites-le parce que ça fait tellement de bien une fois que vous êtes de l’autre côté !".

Kim Kardashian est très impliquée dans la lutte pour la réforme judiciaire depuis plusieurs années. Elle s'est notamment impliquée pour la libération de plusieurs détenus incarcérés à tort ou des condamnés à des peines disproportionnées.