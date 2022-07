Ben Affleck a épousé Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés dans le Nevada, presque deux décennies après leur première relation, selon des documents judiciaires publiés samedi.

Benjamin Geza Affleck a épousé Jennifer Lopez, selon la licence de mariage du comté de Clark, qui inclut la ville de Las Vegas. D'après le document judiciaire, la chanteuse et actrice de 52 ans a choisi de prendre le patronyme de son mari, et sera donc pour l'état civil Jennifer Affleck. Jennifer Lopez avait annoncé en avril ses fiançailles avec l'acteur dans une courte vidéo.

Jennifer Lopez et Ben Affleck s'étaient rencontrés initialement en 2002 sur le tournage de "Gigli".

Leur mariage, prévu pour 2003, avait été repoussé, avant qu'ils n'annoncent leur séparation en 2004.

Les deux stars ont donc décidé de redonner une chance à leur couple.

Le couple est devenu "inséparable" depuis qu'il s'est reformé et aurait acheté une maison ensemble à Beverly Hills, selon le site américain TMZ.

Jennifer Lopez a déjà été mariée trois fois, notamment avec le chanteur Marc Anthony avec qui elle a des jumeaux.

Ben Affleck a été marié à l'actrice Jennifer Garner, avec qui il a trois enfants.

Jennifer Lopez, dans sa newsletter On The JLo, s’est confiée sur son mariage avec Ben Affleck :

"L’amour, c’est beau. L’amour, c’est doux. Et il s’avère que l’amour est patient, vingt ans de patience. C’est exactement ce qu’on voulait. Hier soir, on a pris l’avion pour Las Vegas. On a fait la queue pour obtenir une licence de mariage à côté de quatre autres couples, qui faisaient tous le même voyage vers la capitale mondiale du mariage".