« Ils m'ont littéralement tuée » : Britney Spears dénonce les treize années de tutelle de sa famille dans une vidéo publiée sur YouTube

Britney Spears a dénoncé, ce dimanche 28 août dans un long message audio sur les réseaux sociaux, les treize années de tutelle exercée par sa famille suite aux troubles psychologiques de la chanteuse. Cette tutelle, décidée en 2008, a pris fin suite à une décision de justice à Los Angeles le 12 novembre dernier, était principalement sous l'autorité de Jamie Spears, le père de Britney Spears.

Depuis la levée de la tutelle, Britney Spears s'est mariée en juin avec son fiancé Sam Asghari, âgé de 28 ans. Le couple a annoncé au printemps que la chanteuse avait fait une fausse couche.

Dans un message audio de 22 minutes posté sur YouTube le 28 août au soir, que le média Variety a été le premier à révéler et depuis supprimé de son compte, Britney Spears dénonce d'une voix triste et parfois éraillée ses treize années de vie sous le « contrôle » de son père, avec l'assentiment selon elle de sa « mère », de son « frère » et de ses « amis ».

Dans cet enregistrement, elle accuse sa famille et ses proches de l'avoir « littéralement tuée ».

L'artiste juge notamment que son père Jamie Spears l'a « punie » pendant ses treize années de tutelle en l'empêchant de « voir quiconque ou dire quoi que ce soit » :

« Tout était organisé. Sans drogue, sans alcool, sans rien. Du pur abus de faiblesse ».

En cette fin du mois d’août, Britney Spears a sorti sa première chanson depuis six ans, « Hold Me Closer », en duo avec Elton John.