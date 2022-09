Îles Marshall : des Chinois ont tenté de créer un « mini-Etat » dans le Pacifique

Deux Chinois ont tenté de créer un « mini-Etat » dans le Pacifique

Un couple de nationalité chinoise a préparé un stratagème pour tenter de créer un mini-Etat sur les îles Marshall dans le Pacifique, selon des informations de la BBC.

L'homme et la femme ont tenté de persuader les législateurs de créer une "région semi-autonome" (RAS) sur un atoll éloigné.

Une telle zone aurait élargi l'accès étranger à la nation du Pacifique, qui a été administrée par les États-Unis jusqu'en 1979.

Mais les autorités américaines affirment que les accusés - Cary Yan et Gina Zhou - ont porté atteinte à la souveraineté de la nation insulaire.

Leurs efforts et leurs plans ont abouti à ce que des projets de loi soutenant la création de la région semi-autonome soient débattus au parlement des Îles Marshall en 2018 et 2020, selon les procureurs américains.

Les procureurs ont révélé que plusieurs législateurs des îles Marshall, non identifiés dans l'acte d'accusation, ont voté pour les projets de loi après avoir reçu des pots-de-vin allant de 7 000 $ à 22 000 $.

Le couple a été arrêté en Thaïlande en 2020 et extradé vers les Etats-Unis la semaine dernière.

"Les pots-de-vin de Yan et Zhou ont bafoué de manière flagrante la souveraineté de la République des Îles Marshall et de sa législature", a déclaré le procureur américain Damian Williams pour le district sud de New York.

Les îles Marshall, une chaîne d'îles situées entre Hawaï et l'Australie, ont obtenu leur indépendance en 1979 après avoir été sous administration américaine pendant quatre décennies.

La Chine cherche à étendre son influence dans la région.

Les procureurs affirment que les deux accusés exploitaient une ONG basée à New York et par l'intermédiaire de laquelle ils ont payé et assuré la liaison avec les responsables des Îles Marshall.

A partir de 2016, ils ont contacté des représentants de l'île dans le but de créer un mini-Etat sur l'atoll de Rongelap - une zone abandonnée à la suite des essais américains de bombes à hydrogène dans les années 1950.

Les autorités américaines ont déclaré que M. Yan et Mme Zhao visaient à "modifier considérablement les lois sur l'île", notamment en réduisant les impôts et en assouplissant les restrictions à l'immigration, pour attirer les investissements étrangers.

Ils ont révélé que le couple a déjeuné et dîné avec au moins six responsables et législateurs des îles Marshall, payant des vols et des hôtels à New York ainsi qu'à Hong Kong, où les responsables ont assisté à une conférence faisant la promotion de ce mini-Etat.

Un fonctionnaire qui a accepté de l'argent a alors nommé M. Yan conseiller spécial pour les Îles Marshall. Le couple est également devenu citoyen naturalisé des îles Marshall.

En 2018, les législateurs qui avaient accepté des pots-de-vin ont présenté au Parlement un projet de loi soutenant ce projet, selon les procureurs américains.

"Les accusés ont offert et fourni une série de pots-de-vin et d'autres incitations pour obtenir le soutien des législateurs pour le projet de loi", indique l'acte d'accusation du ministère américain de la Justice.

Cependant, le projet de loi n'a pas été adopté au parlement après la ferme opposition de la présidente de l'île, Hilda Heine. À cette époque, Mme Heine avait accusé les opposants de travailler pour le compte de la Chine et de tenter de sécuriser l'atoll pour en faire un "pays dans un pays".

Mais Hilda Heine a perdu les élections générales de 2019. Un nouveau Parlement en 2020 a ensuite adopté une résolution qui approuvait le concept du mini-Etat - ouvrant la voie à un nouveau projet de loi pour l'établir.

Cependant, plus tard cette année-là, M. Yan et Mme Zhou ont été détenus en Thaïlande. Ils ont été accusés aux Etats-Unis d'infractions de corruption à l'étranger, de blanchiment d'argent et de pots-de-vin.

Cary Yan et Gina Zhou sont donc accusés d’avoir tenté de manipuler des législateurs pour établir une zone économique exclusive sur l’atoll de Rongelap, avec le nom de « région administrative spéciale de l’atoll de Rongelap (Rasar) ».

Ils ont plaidé non coupables des accusations, qui sont passibles de peines allant jusqu’à cinq ans de prison pour corruption et 20 ans pour blanchiment d’argent.