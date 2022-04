L'acteur américain Bill Murray pose lors d'un photocall pour le film "Nouveaux mondes : Le berceau de la civilisation" lors de la 74e édition du Festival de Cannes, le 16 juillet 2021.

Le tournage du film du film « Being Mortal » a été suspendu cette semaine aux Etats-Unis. Une plainte a été déposée à l'encontre de l'acteur Bill Murray pour comportement inapproprié, comme le rapporte The Hollywood Reporter.

Selon le média américain, c'est le studio Searchlight Pictures chargé de la production du long-métrage qui a pris la décision lundi de suspendre le tournage. Les acteurs et les équipes ont été informés de cette suspension jeudi soir dans une lettre envoyée par le studio. La plainte a été déposée la semaine dernière.

Pour l'instant, aucune information n'a été révélée quant au contexte et aux circonstances de cette plainte ou même sur l'avenir de Bill Murray dans le projet. Une enquête a été ouverte. La rédaction du New York Post a cité les précédents incidents impliquant Bill Murray sur des plateaux de tournage à Hollywood.

« Being Mortal » est inspiré du livre d'Atul Gawande, Being Mortal : Medicine and What Matters in the End. Le tournage de cette adaptation au cinéma avait débuté le 28 mars.

La sortie du film était prévue pour 2023 mais la suspension du tournage devrait affecter sa date de diffusion.