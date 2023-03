Le joueur de l’Atlético de Madrid, a célébré ce lundi l’arrivée de sa statue de cire dans le célèbre établissement parisien. Il est ainsi le 3ème joueur de l'équipe de France à trôner dans ce musée après Zinédine Zidane et Kilyan Mbappé.

"Je suis très choqué parce qu’il est très bien fait. Même les yeux, le regard, le sourire, les dents… Tout est nickel, a réagi le maître à jouer des Bleus qui fêtera ses 32 ans dans 15 jours. Je suis très ému, je suis très heureux et très fier. Un peu choqué en me regardant mais elle est très bien réussie, c’est un beau travail réalisé par l’équipe. Je suis très fier d’être ici et j’espère y rester le plus longtemps possible." a-t-il confié lors de la cérémonie.