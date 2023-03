Film pornographique : Michel Houellebecq fait appel après avoir perdu son procès aux Pays-Bas

Michel Houellebecq souhaite faire interdire un court-métrage érotique dans lequel il a joué, intitulé Kirac 27.

Après le rejet par la justice hollandaise d'interdire un film érotique dans lequel il apparaît, le célèbre écrivain a décidé de faire appel, selon la déclaration de son avocate, Maître Jacqueline Schaap, qui avait qualifié le verdict de « très décevant » et d'après des informations du Figaro.

Suite à la publication d'une bande-annonce, dans laquelle on le voyait, dans un lit, dans les bras d'une jeune femme, le célèbre écrivain, pressenti un temps pour le prix Nobel, avait engagé des poursuites pour empêcher la diffusion du film complet.

L'écrivain a notamment expliqué qu’il avait accepté de jouer dans le film en signant un contrat, « sous réserve que [son] anonymat soit préservé ». Une condition que le réalisateur n'a, selon lui, pas respectée.

La Cour a finalement jugé que le contrat signé par l'écrivain « est déséquilibré mais pas invalide », a expliqué Maître Schaap.

Après la résiliation du contrat par Michel Houellebecq en mars, l'avocate avait tenté de faire valoir qu'il « n'y a plus d'autorisation d'utiliser les images dans lesquelles Michel Houellebecq est filmé ».

Le réalisateur Stefan Ruitenbeek prétendait que Michel Houellebecq avait donné son accord en pleine connaissance de cause pour être filmé. C'est « une forme de censure », confiait l’avocat du cinéaste, Maître Christiaan Alberdingk Thijm, qui avait fait valoir « qu'en tant qu'écrivain, Michel Houellebecq a une grande expérience des contrats et qu'il n'était pas en droit de l'annuler ». En attendant, Stefan Ruitenbeek va pouvoir exploiter ses images. ​​​

L’écrivain souhaitait faire interdire le film d'art pornographique « Kirac 27 », dans lequel lui et sa femme jouent. Un jugement sur le fond doit encore se tenir.

L’objectif de ce court-métrage était de permettre la réconciliation entre adversaires politiques par les grâces de l'amour charnel entre une jeune fille de gauche et une figure intellectuelle de la droite réactionnaire, sous l'œil des caméras.

Le même principe avait inspiré une précédente réalisation du collectif néerlandais Kirac (pour Keeping It Real Art Critic), baptisée Honeypote (2021), dans laquelle le philosophe conservateur néerlandais Sid Lukassen partageait son lit avec Jini Jane, une étudiante de 23 ans se revendiquant d’elle-même de gauche et aujourd'hui actrice dans le film de Houellebecq.

Dans la bande-annonce de Kirac 27, diffusée fin janvier, l'écrivain apparaît torse nu en train d'embrasser une jeune femme dans un lit. Le couple Houellebecq s'est employé à faire suspendre la diffusion de cette bande-annonce.

Le récit contenu dans la bande-annonce de Kirac 27 a suscité la colère des époux Houellebecq. Alors qu'ils avaient dû faire une croix sur leur lune de miel au Maroc à cause du risque terroriste, une voix off, celle du réalisateur raconte : « La femme [de Houellebecq] avait passé un mois pour arranger des prostituées à l'avance et maintenant tout s'effondrait. […] J'ai dit [à l'auteur] que je connaissais plein de filles à Amsterdam qui coucheraient avec le célèbre écrivain par curiosité », à condition que les ébats soient filmés.

Les époux avaient tenté à Paris, à la fin février, de faire interdire le film tant que Michel Houellebecq n'obtiendrait pas un droit de regard sur le montage et la façon dont les images seraient utilisées, mais le tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les contrats relevaient du droit néerlandais.

Dans le jugement du 28 mars consulté par Marianne, le couple Houllebecq faisait valoir la dépression de l'écrivain, dont Stefan Ruitenbeek aurait eu parfaitement connaissance selon eux, évoquant donc une situation d’abus de faiblesse de la part du réalisateur.

Michel Houellebecq a donc décidé de faire appel après avoir perdu son procès.