Euro 2021 : Didier Deschamps rappelle Karim Benzema en équipe de France et dévoile la liste des joueurs sélectionnés pour la compétition

Une photo prise en juin 2014 du sélectionneur Didier Deschamps et de Karim Benzema à la fin du match de football entre l'Equateur et la France à Rio lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014.

Après le triomphe lors de la dernière Coupe du monde, les fans des Bleus s’apprêtent à rêver avec l’Euro de football. Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé, ce mardi 18 mai, à 20h20, sur TF1 et M6, sa liste de joueurs qui vont participer au tournoi prévu du 11 juin au 11 juillet à travers l'Europe.

Dans ce groupe retenu, c'est donc désormais officiel, Karim Benzema (l’attaquant du Real Madrid) est rappelé en équipe de France dans la liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro. L'attaquant Karim Benzema fait un retour surprise. Cette information avait été dévoilée par Le Parisien et L’Equipe en cette journée du 18 mai avant l’officialisation par Didier Deschamps ce mardi soir.

Les Bleus disputeront deux matchs amicaux avant le tournoi, contre le Pays de Galles, le 2 juin à Nice, puis la Bulgarie le 8 juin au Stade de France.

L’équipe de France est parmi les favoris de l’Euro avec une attaque impressionnante (Giroud, Benzema, Mbappé et Griezmann notamment).

Les Bleus vont néanmoins affronter des équipes nationales qui disposent de grandes qualités dès les premiers matches, lors des phases de poules. L’équipe de France va affronter l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie.

Pour l’euro, l'UEFA a autorisé les équipes à convoquer 26 joueurs, au lieu de 23 habituellement, pour faire face aux risques liés au Covid-19. Seuls 23 joueurs devront toutefois figurer sur la feuille de match « pour chaque rencontre ».

Lors de l’annonce de la liste des 26 joueurs, Didier Deschamps s’est confiée aux journalistes Nathalie Portolano et Nathalie Iannetta, notamment sur le choix de Karim Benzema :

« Pourquoi maintenant? Je n'ai pas la capacité, personne ne l'a, de revenir en arrière et de changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Il y a eu des étapes importantes. Une très importante. On s'est vus. On a discuté longuement. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision là aujourd'hui. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion, ça nous regarde que tous les deux. J'en avais besoin, il en avait besoin. (…) J'ai déjà été confronté à des situations difficiles, j'ai toujours passé outre mon cas personnel. L'équipe de France ne m'appartient pas, même si j'ai bien conscience que la responsabilité que j'ai est importante, de par les choix que j'ai à faire ».

Didier Deschamps a refusé de dévoiler « un seul mot » de la discussion qu'il a eue avec l'attaquant du Real Madrid.

L'effectif compte deux autres surprises : Jules Koundé, qui n'a jamais été retenu avec les Bleus, et Marcus Thuram. Le fils de Lilian Thuram compte trois sélections depuis l'an dernier. Les absents notables sont Ferland Mendy, Tanguy Ndombele, Blaise Matuidi et Anthony Martial.

Retrouvez la liste des Bleus pour l’Euro qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet :

Gardiens: Lloris, Mandanda, Maignan.

Défenseurs: Pavard, Dubois, Zouma, Varane, Kimpembe, Lenglet, L. Hernandez, Digne, Koundé.

Milieux: Kanté, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, Lemar.

Attaquants: Coman, Benzema, Mbappé, Dembélé, Griezmann, Giroud, Ben Yedder, Thuram.