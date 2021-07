Emmanuel Macron va recevoir Edgar Morin à l'Elysée pour ses 100 ans

Le philosophe et sociologue Edgar Morin prononce un discours au siège de l'Unesco lors d'une cérémonie marquant son 100e anniversaire, le 2 juillet 2021 à Paris.

Emmanuel Macron va recevoir ce jeudi à l'Elysée le philosophe Edgar Morin, à l'occasion de son 100e anniversaire (le 8 juillet), pour rendre hommage à une personnalité qui fait « l'honneur de la France », selon Emmanuel Macron. Cette réception doit se dérouler en présence d'une centaine d'invités, d’après l'Elysée.

Le président de la République « prononcera un discours pour célébrer ce centième anniversaire et saluer le parcours de celui qui entra dans la Résistance alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, ses engagements, en faveur de la « Terre-Patrie » depuis près de 50 ans et ses contributions à la compréhension des hommes et du monde en tant qu'humaniste et européen convaincu », selon le communiqué de l'Elysée.

D'autres personnalités s'exprimeront pour rendre hommage à Edgar Morin, dont la physicienne et secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, Catherine Bréchignac ou la journaliste Laure Adler.