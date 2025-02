Dérapage

Emmanuel Macron, Monica Bellucci ou Mick Jagger… Ces IA qui permettent d’embrasser n’importe quelle star sur les réseaux sociaux

Les progrès de l’intelligence artificielle ont, il y a un moment de cela déjà, posé la question du trucage des photos et des images. Certains logiciels vont de plus en plus loin.