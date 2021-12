Elon Musk a décidé de riposter aux critiques d’Elizabeth Warren sur la question des impôts des plus riches

Elon Musk, à la tête de Tesla et SpaceX et nommé personnalité de l’année par le Time magazine, a riposté cette semaine aux commentaires et aux critiques de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren qui l’accusait de ne pas avoir payé suffisamment d’impôts.

Elon Musk a critiqué la sénatrice démocrate Elizabeth Warren sur Twitter après qu’elle lui ait reproché d’avoir été nommé Personnalité de l’année par la rédaction du Time magazine et de ne pas payer assez d’impôts. Elon Musk, à la tête des sociétés Tesla et SpaceX, est la deuxième personne la plus riche du monde, selon Forbes.

Elisabeth Warren a publié un message sur Twitter pour évoquer le débat sur la richesse des milliardaires et sur le taux d’imposition appliqué aux citoyens les plus riches aux Etats-Unis :

« Modifions le code des impôts truqué afin que la personne de l’année paie réellement des impôts et arrête de s’en prendre à tout le monde ».

Elon Musk a tenu à riposter à la sénatrice en répondant dans une série de Tweets mardi après-midi et en critiquant Elisabeth Warren.

Le PDG milliardaire de Tesla et la Personnalité de l’année 2021 du Time magazine a donc tenu à défendre ses projets et son engagement. Il a assuré qu’il payait bien une somme importante d’impôts via ses activités :

« Et si vous ouvriez les yeux quelques instants, vous verriez que je vais payer plus d'impôts que n'importe quel Américain dans l'histoire cette année ».

Elon Musk est donc toujours opposé à certaines personnalités démocrates qui souhaitent taxer massivement les Américains les plus riches.