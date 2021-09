Covid-19 : Les cabarets parisiens comme le Crazy Horse, le Paradis latin et le Moulin-Rouge premiers bénéficiaires des aides publiques au secteur du spectacle

Crazy Horse

Et pas de contrôles rigoureux pour s’assurer que les aides ne dépassent pas les pertes

© Ethan Miller / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Les cabarets parisiens comme le Crazy Horse, le Paradis latin et le Moulin-Rouge ont été les premiers bénéficiaires des aides publiques au secteur du spectacle pendant la crise sanitaire, montre un audit de la Cour des comptes publié ce mercredi signale Le Monde.

La Cour relève un manque de contrôles rigoureux pour s’assurer que les aides ne dépassent pas les pertes engendrées par l’épidémie de Covid-19, et qu’elles aillent aux entreprises en ayant le plus besoin.

Les cabarets parisiens ont été abondamment soutenus par le fonds de compensation des pertes de billetterie du Centre national de la musique : 1 million d’euros chacun pour le Crazy Horse, le Paradis latin et le Moulin-Rouge, près de 700 000 pour le Lido. C’est bien plus, par exemple, que pour Le Printemps de Bourges (500 000 euros) ou encore les plus grands théâtres précise Le Monde.