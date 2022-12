Coupe du monde 2022 : Kylian Mbappé appelle à « prier » pour Pelé, qui serait en soins palliatifs au Brésil

Kylian Mbappé et la légende du football brésilien Pelé se serrent la main lors d'une réunion à l'hôtel Lutetia à Paris, le 2 avril 2019.

Pelé a été admis à l'hôpital Albert Einstein à São Paulo au Brésil mardi. Atteint par un cancer du côlon depuis septembre 2021, la planète football était en émoi. Vendredi, les médecins ont évoqué une potentielle « infection respiratoire », précisant que son état général s'améliorait et qu'il avait initialement été hospitalisé dans le cadre d'une réévaluation de son traitement contre le cancer. Un quotidien de São Paulo, Folha, a pourtant annoncé ce samedi que « Pelé ne répond plus à la chimiothérapie et est en soins palliatifs ».

Considéré comme le meilleur joueur de l'histoire, Pelé a été champion du monde avec le Brésil à trois reprises (1958, 1962 et 1970). Ses symptômes seraient principalement liés à un essoufflement. Il aurait aussi subi une intervention chirurgicale pour traiter des métastases décelées plus tôt cette année, selon le journal local brésilien.

Kylian Mbappé a publié un message sur les réseaux sociaux suite à ces informations inquiétantes sur la santé de Pelé. Le champion du monde français adresse son soutien et ses pensées à la légende Pelé pour son combat et pour que son état de santé s’améliore :

« Priez pour le Roi ».

Kylian Mbappé et Pelé se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises. Ils partagent l'un de leurs sponsors.

Pelé a confié son admiration devant le talent de Mbappé par le passé. A l'AFP, en 2019, le roi Pelé avait par exemple jugé « possible » de voir le crack de Bondy atteindre la barre des 1.000 buts, comme lui.

Alors que la Coupe du monde se déroule actuellement au Qatar, toute la planète football pense donc à Pelé et espère une amélioration de son état de santé.