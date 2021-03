© Martin BUREAU / AFP

"Acharnement insensé"

Condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes : Carla Bruni soutient son mari et affirme que "la vérité fera jour"

Quelques heures après le verdict de l'affaire des écoutes et la condamnation de Nicolas Sarkozy à trois ans de prison dont un an ferme pour trafic d’influence et corruption, Carla Bruni a tenu à soutenir son mari en publiant un message sur les réseaux sociaux.