Caresser, même brièvement, les chiens des autres améliore votre santé

Qu'est-ce qui a quatre pattes, du poil et qui remonte facilement notre humeur ?

Si vous avez du goût, vous avez dit "un chien", et vous avez parfaitement raison. Il n'est pas difficile de sentir les effets sur le moral humain du contact avec nos animaux fidèles ; même simplement sortir dans la rue et caresser, avec l'autorisation du maître ou de la maîtresse bien entendu, la tête d'un de nos meilleurs amis canins suffit généralement à procurer une réelle sensation de bien être. Il s'avère que cette influence bénéfique est non seulement avérée, mais qu'elle concerne également notre santé physique, selon Nancy Gee, professeure de psychiatrie and directrice du Center for Human-Animal Interaction (Centre pour l'Interraction Humain-Animal) à la Virginia Commonwealth University, aux Etats-Unis.

Selon le docteur Gee, les preuves s'accumulent pour prouver que les hormones du stress s'effondrent très peu de temps après un temps d'interraction avec un chien, même si il ne s'agit pas de l'animal domestique du patient. Et dans le mouvement inverse, l'hormone du bien-être, l'oxytocin, fait elle un énorme bon. Et le meilleur dans tout cela ? C'est réciproque. Les recherches montrent un effet similaire chez le chien après une interraction avec des humains.

Evidemment, des biais existent : Les chiens de thérapie utilisés dans ces études sont souvent plus amicaux et sociaux que la moyenne, et tous les humains ne sont pas fous des chiens, mais pour une majorité des deux bords, la relation est parfaitement bénéfique et peut profondément aider des personnes en détresse mentale et en situation de fragilité par rapport au stress. De plus, la relation avec un chien implique généralement une plus grande activité physique que son absence, dû aux sorties quotidiennes et aux jeux physiques avec l'animal. Mais Mme Gee admet que d'autres facteurs peuvent être bien plus prévalents, et qu'on ne peut ignorer une corrélation entre le fait de pouvoir se permettre de s'occuper d'un chien et une certaine aisance financière.

Mais la recherche avance sur ces sujets et d'année en année, les preuves s'accumulent d'un bien-être partagé liée à une profonde empathie de plus en plus documentée entre les deux espèces, et qui pourrait être le plus beau fruit de milliers d'années d'une relation longuement travaillée. De quoi consolider la réputation du chien comme étant le meilleur ami de l'Homme.