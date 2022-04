Britney Spears : la chanteuse a confirmé qu'elle écrivait ses mémoires et promet de nouvelles révélations sur sa tutelle

La chanteuse Britney Spears va rédiger ses mémoires et faire de nouvelles révélations sur la réalité de sa tutelle.

Britney Spears a révélé qu'elle était en train d'écrire ses mémoires, confirmant des informations récentes dans les médias américains. Cette publication devrait contenir de nouvelles révélations sur la réalité de sa tutelle et sur les conflits avec les membres de sa famille.

Désormais libre après une décision judiciaire en sa faveur, Britney Spears a négocié un cachet faramineux pour l'écriture de ses mémoires. La chanteuse a l'intention d'y raconter le combat qu'elle a mené pour mettre fin à sa tutelle judiciaire, selon des informations de la BBC. Et la chanteuse a déjà commencé à écrire son autobiographie. La star a décrit ce processus comme étant "thérapeutique".

Libérée de la tutelle judiciaire qui régissait sa vie pendant 13 ans, Britney Spears ne veut plus rien cacher de la souffrance qu'elle a vécue.

Cette période l'a laissée "traumatisée" comme elle l'avait expliqué devant la justice américaine. Elle avait révélé avoir été médicamentée de force et empêchée de tomber enceinte contre sa volonté.

Britney Spears s'apprête donc à livrer sa vérité dans une autobiographie qui s'est arrachée à prix d'or sur le marché de l'édition. Il s'agirait d'un "des plus gros deals de tous les temps derrière les Obamas".

Selon la presse américaine, Britney Spears aurait négocié un cachet de 15 millions de dollars pour rédiger cet ouvrage explosif dans lequel elle compte bien régler ses comptes avec sa famille, son père ou bien encore sa soeur Jamie Lynn. Cet accord a été passé avec la maison d'édition Simon & Schuster pour raconter sa vie, sa carrière et sa relation avec sa famille pendant et après sa tutelle.

Britney Spears a annoncé sur Instagram, dans une publication depuis supprimée, s'être mise au travail en vue de rédiger ses mémoires :

"Ça aide à guérir. Mais c'est difficile de faire remonter des événements de ma vie passée sur lesquels je n'ai jamais pu m'exprimer ouvertement. Ça paraît sans doute puéril à entendre mais j'étais extrêmement jeune quand ces événements se sont produits. Devoir y faire face aujourd'hui... Je suis sûre que la plupart trouveront ça sans intérêt et j'en ai conscience ! Au lieu d'utiliser mon coeur, j'essaie d'avoir une approche intellectuelle. (...) je ne me suis jamais sentie écoutée avant. Je criais à l'intérieur et peu importe ce que je disais, j'étais toujours regardée de haut".

Son fiancé, Sam Aghari, a promis qu'il "achètera le premier exemplaire" de son autobiographie dès qu'elle paraitra

Britney Spears travaille donc sur ses mémoires qui aborderont des événements douloureux de sa vie qu'elle n'a "jamais été en mesure d'exprimer ouvertement".

En novembre, un juge a mis fin à une tutelle légale qui contrôlait de nombreux aspects de sa vie pendant plus d'une décennie.

Britney Spears a été placée sous tutelle, dirigée par son père Jamie Spears, en 2008, lorsque la star était confrontée à des difficultés concernant sa santé mentale.