Assa Traoré devient ambassadrice d'une collection Louboutin pour lutter contre le racisme et l’injustice sociale

Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, prend la parole lors d'un rassemblement dans le cadre des manifestations mondiales Black Lives Matter contre le racisme, place de la République à Paris le 13 juin 2020.

Assa Traoré va devenir une des ambassadrices de la campagne « pour l’égalité et la justice pour tous » de la marque de luxe Louboutin. Assa Traoré a diffusé sur les réseaux sociaux une photo d'elle accompagnée d'un long post où elle remercie les initiateurs de cette campagne, dont Christian Louboutin. La célèbre marque a présenté une collection destinée à lutter contre le racisme et l'injustice sociale.

« Votre courage, votre détermination sont à l’image des forces que nous transmettons aux générations qui nous suivent. Le message d’égalité et les valeurs que vous diffusez en encourageant les uns et les autres, à travers cette magnifique collection, à l’empathie et à l’action, sont le signe que nos espoirs de voir la justice sociale et civique triompher ne sont pas vains dans la lutte contre les violences policières, la discrimination », selon le message diffusé sur la page du collectif La vérité pour Adama.

Cette action s’inscrit dans le sillage du mouvement Black Lives Matter. Assa Traoré porte des chaussures de la collection « Walk a mile in my shoes » (Marche un kilomètre dans mes chaussures).

Selon la rédaction du Figaro, Christian Louboutin a eu l'idée de cette campagne alors que l’acteur Idriss Elba et sa compagne réagissent sur Instagram au côté d'Opal Tometi, cofondatrice de « BLM ». Ce jour-là, leur ami Christian Louboutin écoute les débats en direct. Touché par les mots de l'acteur de Luther et The Wire et de son épouse, le chausseur décide de s'investir pour la cause, en faisant une gamme de souliers.

Le fruit de la vente de ces chaussures ira en totalité à « des organisations pour lutter contre les violences policières, le racisme, la discrimination », selon les précisions d’Assa Traoré.