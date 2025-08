Clap de fin

And Just Like That… tire sa révérence sous les huées

Censée moderniser les aventures de Carrie Bradshaw et de ses amies, And Just Like That… n’aura tenu que trois saisons. Accusée de trahir l’esprit de la série originale, plombée par des intrigues absurdes et une overdose de politiquement correct mal digéré, la suite de Sex and the City quitte l’écran dans une ambiance de malaise assumé entre nostalgie ratée et naufrage créatif.