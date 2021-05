Alain Delon s’apprête à faire son grand retour médiatique dans le cadre d’un entretien accordé au journaliste Cyril Viguier

L'acteur français Alain Delon arrive pour recevoir une Palme d'or d'honneur lors de la 72e édition du Festival de Cannes, le 19 mai 2019.

Selon des informations du JDD, Alain Delon prépare son grand retour médiatique. L’acteur va débuter la semaine prochaine l'enregistrement d'un grand entretien filmé. Il répondra aux questions du journaliste Cyril Viguier. Selon les précisions du JDD et de Gala, de nombreux thèmes devraient être au cœur de cet entretien fleuve et notamment « la pandémie, Emmanuel Macron, MeToo, sa vie et sa carrière...et son dernier projet au cinéma ».

Cette interview devrait s'intituler « Alain Delon face au monde » et sera diffusée au mois de juin 2021.

A travers cet entretien, Alain Delon va également revenir sur sa vie personnelle et sa carrière. Il va d'ailleurs dévoiler son dernier projet au cinéma.

Cette interview permettra à la star de sortir d'un long silence médiatique, deux ans après son accident.

Alain Delon avait été victime d'un AVC et d'une hémorragie cérébrale au mois de juin 2019. Il avait été opéré à la Pitié-Salpêtrière à Paris avant de poursuivre sa convalescence.