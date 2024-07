Accusations de violences sexuelles : Jacques Doillon et Benoît Jacquot convoqués pour une garde à vue

Judith Godrèche avait porté plainte contre Benoît Jacquot, avec qui elle avait eu une relation lorsqu’elle n’avait que 14 ans et qu’il avait 25 ans de plus.

Suite aux plaintes déposées en début d’année par l’actrice Judith Godrèche pour viol sur mineur de 15 ans contre Jacques Doillon et Benoît Jacquot, les deux réalisateurs sont entendus ce lundi matin par les enquêteurs pour un placement en garde à vue. Judith Godrèche avait porté plainte contre Benoît Jacquot, avec qui elle avait eu une relation lorsqu’elle n’avait que 14 ans et qu’il avait 25 ans de plus.

Ces derniers mois, Judith Godrèche avait évoqué une « prise de conscience » sur cette « relation d’emprise », dont elle a progressivement raconté la nature dans différents médias. « C’est une histoire de violence, une histoire de contrôle », avait-elle décrit, après avoir déposé plainte contre lui pour viols sur mineur.

L’actrice a également dénoncé des violences sexuelles qui auraient été commises par le réalisateur Jacques Doillon alors qu’elle était encore adolescente. La comédienne avait joué dans son film « La Fille de 15 ans », sorti en 1989. Selon son récit, le cinéaste aurait modifié le casting et le scénario afin de tourner une scène de sexe avec l’actrice encore adolescente.

Elle l’accuse aussi d’avoir abusé d’elle en privé. « Ce qui s’est passé dans la maison de Jane (Birkin, sa compagne de l’époque), dans le bureau de Doillon, personne ne l’a vu », a-t-elle expliqué, ajoutant n’avoir encore jamais raconté ces faits présumés.