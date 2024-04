Violence chez les jeunes à l’école : Fabien Roussel souhaite que des « réponses fortes » soient prises mais dénonce la stratégie du gouvernement

Crédits Photo: Capture d'écran / BFMTV /

Fabien Roussel était l’invité de BFMTV et RMC ce lundi 22 avril. Interrogé sur la violence chez les jeunes après les drames de Viry-Châtillon, de Grande-Synthe, de Montpellier, le secrétaire national du Parti communiste français s’inquiète de ce phénomène :

« Nous sommes effondrés par tous ces drames (…) Ce ne sont pas des faits divers, ça devient un véritable fait de société ».

Fabien Roussel déplore « une violence plus forte, plus dure, provoquée par des jeunes de plus en plus jeunes ».

Face à cette réalité, Fabien Roussel plaide pour « des réponses fortes ». Mais Fabien Roussel a tenu à exprimer son désaccord avec la politique de l'exécutif, détaillée par le Premier ministre Gabriel Attal.

Selon Fabien Roussel, le Premier ministre « voit l'école comme un instrument de punition. Au contraire, l’école publique que nous voulons doit être la même pour toutes et pour tous ».

Fabien Roussel a notamment critiqué les coupes budgétaires au sein de l’Education nationale.