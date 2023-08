Vidéo : un bug informatique provoque une ruée sur les distributeurs de billets en Irlande

Les clients se sont précipités vers les distributeurs pour tirer profit de la situation, provoquant de très longues files d’attente jusqu’à tard dans la nuit. Ce jeudi matin, Bank Of Ireland annonce que le problème technique est résolu et a présenté ses excuses à ses clients via un post sur X, anciennement Twitter. « Nous nous excusons sincèrement pour la perturbation causée par cette panne. Nous savons que c’est bien en deçà de ce que nos clients attendent de nous », écrit la banque.

Comme on peut le constater sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, de longues files d’attente se forment devant les guichets automatiques. À certains endroits, les forces de police sont même déployées, selon plusieurs médias locaux.

La banque a tout de même réagi assurant que les utilisateurs des distributeurs ou des applications financières seraient bien débités. « Nous voudrions rappeler à nos clients qui transfèrent/retirent de l’argent au-delà des limites normales que cet argent sera débité sur leur compte », prévient la banque sur X. « Nous sommes conscients que les clients ne sont peut-être pas en mesure de vérifier leurs soldes, mais ne devraient pas retirer/transférer de l’argent s’ils risquent de se mettre à découvert », ajoute-t-elle.