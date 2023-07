Crédits Photo: Thomas SAMSON / AFP

Après plusieurs nuits d’émeutes violentes, au cours desquelles la vie de certains élus a pu être mise en danger ainsi que l’expliquait Atlantico alors, le contexte social apparaît particulièrement tendu. La mort du jeune Nahel, 17 ans, a mis le feu au poudre… et n’a pas été sans ranimer le souvenir d'autres décès comparables. Ainsi, la famille d’Adama Traoré a décidé de se donner rendez-vous dans le Val-d’Oise ce samedi 8 juillet 2023, pour la tenue de marches citoyennes en souvenir du jeune homme. Il est mort en juillet 2016, après son interpellation par les gendarmes.

C’est loin d’être le seul rassemblement prévu ce samedi, souligne BFMTVsur son site, qui recense également “plusieurs appels à manifester contre les violences de la police” initialement lancés dans différentes villes du pays, ainsi qu’une autre réunion du comité Adama dans les rues de Beaumont. Tous les événements donnés en mémoire du jeune homme ont été interdits par la préfecture en raison du contexte actuel et de la possible présence de la mère de Nahel, susceptible d’agréger des éléments potentiellement dangereux dans un contexte de tensions tel que cela peut être le cas aujourd’hui.

Et pourtant, poursuivent nos collègues, ces événements devraient tout de même avoir lieu. La député LFI Danielle Simonnet, pour ne citer qu’elle, a ainsi confirmé sa participation à une marche au départ de République, à 15h ce samedi. Dans les faits, l’événement a simplement été déplacé du Val-d’Oise à la capitale. Là encore la préfecture est intervenue. "Par arrêté préfectoral, le préfet de police interdit la manifestation annoncée sur les réseaux sociaux par madame Assa Traoré, le samedi 8 juillet 2023, à compter de 15h, place de la République à Paris", a fait savoir la préfecture dans un communiqué, estimant que le peu de temps laissé entre l’annonce (datée du vendredi 7 juillet) et la tenue du rassemblement “ne permet pas de mobiliser les moyens nécessaires à la sécurité” de toutes et tous.

