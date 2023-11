Vidéo : l’impressionnant sauvetage d’un automobiliste, piégé par les eaux

À Bezinghem (Pas-de-Calais), une personne bloquée dans sa voiture a été sauvée de justesse de la noyade ce lundi 6 novembre. Son véhicule a été emporté et coincé contre une barrière au camping « Les Aulnes », selon les informations de BFM Grand Lille.

Pendant près d'un quart d'heure, la voiture va rester coincée contre la barrière d'un camping, charriée par les eaux. « On a aperçu une voiture qui avait voulu passer et qui était bloquée avec un mètre d’eau », explique à BFM Grand Lille Cédric Merlin, l'un des hommes intervenus pour secourir l'automobiliste.

Les images de l'intervention de trois agriculteurs, au-dessus des torrents d'eau, ont été fait le tour des réseaux sociaux. Ces derniers ont créé un pont de fortune pour venir en aide au conducteur et atteindre le capot de la voiture piégée, dont le pare-brise a été brisé pour l'en extirper. « On avait un engin télescopique. Avec un de mes frères on est allé voir et une personne était encore dans la voiture », raconte un des agriculteurs. « Quelques personnes autour avaient appelé les pompiers. Mais les routes étaient dans un état catastrophique donc on s'est dit que les pompiers allaient avoir du mal à venir jusqu'à nous », détaille-t-il.

Il poursuit : « À trois, on a réussi à atteindre la voiture. Mes frères ont pris le marteau brise-vitre et ont cassé le pare-brise devant, ils ont réussi à extraire la personne. Juste après, la voiture est partie dans le fond des eaux de la rivière ». L'homme a bien été évacué de sa voiture et va bien ce mardi, selon les informations de BFMTV. A ce stade, le bilan des inondations dans le Pas-de-Calais ne fait état que de quelques blessés légers.