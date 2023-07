Crédits Photo: FIACHRA GIBBONS / AFP

Les émeutes après la mort de Nahel, photo AFP

En tout et pour tout, 719 individus ont été interpellés entre samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023. Il s’agissait, comme le rappelle Euronews sur son site, de la cinquième nuit de violences et d’émeutes après la mort du jeune Nahel, 17 ans, abattu par un policier à Nanterre d’une balle tirée à bout portant. Le jeune homme était alors à bord d’un véhicule et a refusé d’obtempérer à l’occasion d’un contrôle routier, soulignent nos confrères.

Après plusieurs nuits d’émeutes, le ministère de l’Intérieur dénombre 45 policiers et gendarmes blessés, mais aussi 577 véhicules incendiés et 817 départs de feu sur la voie publique. 74 bâtiments ont souffert des flammes. Pour autant, les choses pourraient doucement s’arranger, ce que certaines figures célèbres et issues de ces quartiers (notamment au sein de l’équipe de France de Football, comme l’a déjà rapporté Atlantico) ont déjà appelé de leurs vœux.

Le jeune Nahel a en effet été inhumé, à l’abri des caméras, dans la nuit de samedi à dimanche. Celle-ci s’est avérée moins violente que les précédentes, selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Le transfuge de la droite y voit d’ailleurs une indéniable illustration de “l’action résolue des forces de l’ordre”. Il faut dire qu’un dispositif mobilisant 45 000 agents de police et de gendarmerie, déployés en grande partie à Paris et en proche banlieue (7000 hommes et femmes mobilisés, environ) ainsi qu’à Marseille et Lyon.

Les scènes de pillages observées les nuits précédentes n’ont pas été constatées, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône, interrogée par Euronews.

Le policier, mis en examen pour homicide volontaire après avoir tiré sur Nahel, a d’ailleurs été placé en détention provisoire en fin de semaine.