Crédits Photo: YURIY DYACHYSHYN / AFP

La ville Ukrainienne de Lviv, en juillet 2023, YURIY DYACHYSHYN / AFP

Ce sont des armes interdites dans nombre de pays européens, depuis la Convention d’Oslo en 2008. Et pourtant, c’est bien là ce que Washington a décidé de livrer à Kyiv, dans l’espoir d’épauler les forces armées ukrainiennes. Il s’agit d’armes dites “à sous-munitions”, réputées notamment pour aussi mettre en danger les populations civiles. Comme l’explique la locale française du journal européen Euronews, elles libèrent (ou dispersent, c’est selon) de “petites charges explosives conçues pour exploser avant, à, ou après l’impact”.

Dans certains cas, dépendant du modèle de l’arme employé, le nombre de ces charges peut monter jusqu’à plus de 600. Le problème vient du fait que ces sous-munitions tuent à l’aveugle, sans faire de différence entre les civils et les soldats. De plus, des charges qui n’auront pas explosé pourraient poser un problème de long terme, comme l’ont rappelé certaines ONG dont Human Rights Watch.

Cette décision des Etats-Unis n’est pas sans provoquer un certain malaise du côté des alliés européens. "Nous travaillons avec l'Ukraine pour minimiser les risques liés à cette décision”, a tenté d’apaiser Colin Kahl, sous-secrétaire américain à la Défense. Et lui de poursuivre : “Le gouvernement ukrainien nous a donné des assurances écrites sur l'utilisation responsable de ces armes, notamment qu'ils ne les utiliseront pas dans des zones urbaines peuplées de civils. Et qu'il notera les endroits où il utilise ces armes, ce qui simplifiera les efforts de déminage ultérieurs".

Comme la Russie ou les Etats-Unis, l’Ukraine n’a pas décidé de signer l’interdiction de l’utilisation ou de la production de telles armes en 2008.