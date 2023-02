Vidéo : À Venise, les canaux sont à sec à cause d'une marée basse exceptionnelle

Des canaux boueux, des gondoles qui touchent terre … À Venise, une marée basse exceptionnelle assèche les canaux et immobilise les célèbres gondoles.

Comme le détaille le Corriere della Sera, l'explication se trouve principalement dans l'absence de précipitations, qui frappe la région entière. Les conditions météorologiques empêchent le développement des marées de la mer Adriatique, qui borde Venise. Ainsi, le fleuve Pô, le plus long d’Italie, a 61% d'eau de moins que la normale.

Ce mardi, à cause de la pleine lune, le phénomène pourrait s’aggraver. Si normalement la pleine lune est synonyme « d'acqua alta », qui provoque régulièrement des inondations dans la Cité des Doges, elle pourrait avoir l'effet inverse, à cause d'un niveau de la mer « bien en-dessous de la moyenne », explique le responsable du centre des marées de la municipalité de Venise, Alvise Papa.

Mais cette marée a de nombreuses conséquences, alors que la ville accueille le carnaval de Venise. Les ambulances aquatiques ne peuvent plus circuler, obligeant les professionnels à continuer à pied. « La situation environnementale rend encore plus compliquée la gestion des secours dans la lagune, et particulièrement dans le centre historique », déplore Paolo Rosi, responsable du service des urgences. « Il faut souvent s'arrêter loin du point d'intervention et poursuivre à pied, et dans beaucoup de cas, nous avons dû transporter le patient dans nos bras. Les secours sont encore garantis, mais avec beaucoup plus de difficultés », ajoute-t-il.

Autre problème, moins grave cette fois : les canaux, quasiment à sec, dégagent une odeur pestilentielle. « Le parfum n'est pas exactement celui du Numéro 5 de Chanel », détaille avec ironie Rosanna Vianello, guide touristique, au micro de BFMTV.