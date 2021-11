Vers une pénurie de cadeaux à Noël en Europe à cause des problèmes d'approvisionnement ?

Crédits Photo: Capture d'écran Euronews / DR

Les difficultés d'approvisionnement pourraient perturber les achats de cadeaux lors des fêtes de fin d’année en cet hiver 2021.

Les difficultés d'approvisionnement vont-elles perturber les achats de cadeaux pour la période de Noël en cette année 2021 ? Selon des informations d’Euronews, au port d'Anvers, en Belgique, les dockers travaillent à pleine capacité pour réduire les délais d'attente des entreprises de transport et de vente afin de répondre à la demande élevée des consommateurs en cette période cruciale.

Le port d'Anvers est le deuxième port le plus important d'Europe. 64.000 personnes y travaillent afin de traiter 12 millions de containers par an. Avec seulement 15% de navires venus d'Asie, ce port belge est moins vulnérable aux difficultés logistiques suite à la fin des confinements et la reprise de l'activité, d’après Euronews.

Les plus fortes perturbations sont attendues dans le textile, l'électronique et les jouets.