De nombreuses restrictions vont s'appliquer en cette fin d'année et pour la soirée du réveillon à travers l'Europe pour tenter de freiner les contaminations liées à la pandémie de Covid-19 et au variant Omicron.

La pandémie de Covid-19 va une nouvelle fois impacter les célébrations du Nouvel An. Le "tsunami" des cas liés aux variants Omicron et Delta met les systèmes de santé des pays européens sous pression, selon des informations d'Euronews. La grande majorité des pays européens vont appliquer des restrictions pour la soirée du 31 décembre afin de limiter les contaminations et le brassage de la population.

En France, les discothèques seront fermées le 31 décembre, et ce pour plusieurs semaines. A Paris, la préfecture a aussi annoncé la fermeture des débits de boissons samedi 1er et dimanche 2 janvier à partir de 2h du matin.

Selon des informations d'Euronews, en Allemagne, les discothèques resteront aussi fermées pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Les réunions privées de plus de dix personnes sont interdites chez nos voisins allemands, même pour les vaccinés et les personnes guéries. Pour les non vaccinés, la limite est fixée à deux membres de foyers différents.

Thanos Plevris, le ministre grec de la Santé, a notamment indiqué mercredi que "la musique sera interdite" dans les bars et les restaurants.

Le traditionnel concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne a été maintenu mais avec une jauge réduite à 1.000 spectateurs.