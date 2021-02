Crédits Photo: Capture d'écran Europe 1 / DR

Thierry Breton, commissaire européen à l'Industrie, s'est exprimé sur Europe 1 sur la capacité de production des vaccins contre la Covid-19 à l'échelle européenne.

Thierry Breton, le commissaire européen à l'Industrie, était invité sur Europe 1 ce mercredi. L’Union européenne a été pointée du doigt ces derniers moins sur la question de la stratégie vaccinale et pour l’acheminement des doses.

Thierry Breton a confirmé sur les ondes d’Europe 1 que la production des doses s’accélérait. Thierry Breton a notamment évoqué « entre 2 et 3 milliards de doses » produites par an d'ici la fin de l'année sur le sol européen :

« Si les choses se déroulent bien, et elles se dérouleront bien, entre 2 et 3 milliards de doses pourront y être produites par an d'ici la fin de l'année ».

La Commission européenne a négocié les précommandes de vaccins anti-Covid au nom des pays membres. Elle est visée par de nombreuses critiques sur les retards de livraisons.

L'Union européenne est engagée, selon Thierry Breton, dans un « combat » pour le vaccin :

« D'abord, la phase scientifique. Nous avons gagné sur ce terrain-là, avec un vaccin produit en 10 mois. C'est un exploit […] Il faut s'assurer que les vaccins sont fabriqués, ce qui est le plus compliqué […] Le vaccin nécessite entre 400 et 500 composants divers à assembler en temps réel. Si un seul composant manque, toute la chaîne est interrompue ».