Un ministre croate fait polémique après un baiser envers son homologue allemande

Crédits Photo: John MACDOUGALL / AFP

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock embrassée par le ministre croate des Affaires étrangères Gordan Grlic-Radman, le 2 novembre 2023

Ce jeudi 2 novembre, une conférence sur l'élargissement de l'Union européenne à Berlin a pris un tournant inattendu lors de la photo officielle entre les ministres des Affaires étrangères présents.

Sur le cliché, on peut voir le ministre croate Gordan Grlic-Radman se pencher vers son homologue allemande Annalena Baerbock et tente de l'embrasser. La ministre détourne alors le visage et paraît gênée par le geste qu'elle vient de subir.

Les médias se sont vite emparés de l’affaire. Le quotidien berlinois « Die Tageszeitung », plutôt classé à gauche, commente ainsi : « Depuis le scandale du baiser forcé lors de la Coupe du monde féminine de football de cet été, tout le monde devrait savoir qu’il vaut mieux ne pas embrasser une femme (ou un homme) sans lui demander l’autorisation ».

De son côté, le ministre croate a d'abord affirmé ne pas voir le problème avant de présenter des excuses. « Nous, les ministres, nous saluons toujours cordialement. Si quelqu'un y a vu quelque chose de mal, alors je m'excuse auprès de celui qui l'a pris ainsi », s'est-il exprimé.

Pour expliquer son geste, il a d'abord indiqué que son avion était en retard et que le moment de la photo constituait la première rencontre avec son homologue et qu'ils n'avaient donc pas eu le temps de se dire bonjour. Annalena Baerbock, principale concernée, n'a pas souhaité réagir.