Un drone filme le cratère du volcan de La Palma en pleine éruption

Vidéo

Un pilote de drone a réussi à faire voler son appareil quelques mètres au-dessus du cratère du volcan de Cumbre Vieja sur l’île de La Palma, en éruption depuis le 19 septembre. Les images impressionnantes montrent de la lave jaillissant dans le ciel et des braises flottant dans l'air. Le pilote du drone a déclaré qu'il s'attendait à ce que son appareil brûle au-dessus du cratère, mais qu'il a pu le piloter, bien qu'il se soit déchargé et ait atterri dans un arbre.

Un volcanologue de l'Institut géographique national espagnol a déclaré que l'activité volcanique était susceptible d'augmenter à l'intérieur de la zone d'exclusion de La Palma, mais qu'il était peu probable que les coulées de lave atteignent la mer. Plus de 7 000 personnes ont dû être évacuées à cause du volcan, qui a détruit plus de 2 000 bâtiments et recouvert environ 900 hectares de terrain.