Un concert grandiose avec Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli était organisé à Londres ce dimanche pour le couronnement de Charles III

Crédits Photo: Yui Mok / POOL / AFP

Un concert était organisé à Londres dans la soirée de dimanche à l'occasion du couronnement de Charles III.

Pour célébrer le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla, près de 20.000 spectateurs étaient rassemblés pour un concert événement avec notamment Katy Perry ou Lionel Richie. Ce concert était organisé dimanche soir devant le château de Windsor.

Charles et Camilla étaient dans la tribune avec plusieurs membres de la famille royale, dont William et Kate et leurs enfants George et Charlotte, pour assister à ce concert.

Le prince de Galles, William, est d'ailleurs monté sur scène pour rendre hommage à son père et a eu quelques mots pour sa grand-mère la reine Elizabeth II, décédée en septembre.

La soirée était animée par l'acteur Hugh Bonneville, surtout connu pour son rôle dans la série Downton Abbey.

En plus de Lionel Richie et Katy Perry, le groupe Take That et le ténor italien Andrea Bocelli ont participé à ce concert.

La soirée a été marquée par des illuminations impressionnantes sur le château où les drapeaux des pays du Commonwealth ont été projetés. Dans le ciel, des éclairages à l'aide de drones ont représenté papillon, abeille, baleine, fleurs, en hommage à la passion du roi pour la nature.

Une vidéo de Tom Cruise pilotant un avion a aussi été diffusée, dans laquelle l'acteur confie à Charles III : « De pilote à pilote. Votre Majesté, vous pouvez être mon coéquipier à tout moment ».

Ce lundi, jour férié accordé spécialement pour le couronnement, les Britanniques ont été encouragés à participer à des actions de bénévolat.