Ukraine : la production de miel s'est effondrée en raison de la guerre

La production de miel en Ukraine est en chute libre, avec moins de 40% cette année. Le pays était pourtant l'un des plus grands producteurs au monde avec plus de 65.000 tonnes de miel par an, selon des informations d’Euronews.

De nombreuses ruches ont été détruites lors des bombardements ou par des tirs de roquettes depuis le début du confit.

Les apiculteurs ukrainiens sont près de 300.000. Avant la guerre, ils exportaient plus de trois quarts de leur production vers l'Europe.