Crédits Photo: SERGEY BOBOK / AFP

Ukraine : "L'offensive Russe est un échec" selon la Maison Blanche

Au cours d'une conférence de presse dédiée à l'évolution du conflit en Ukraine, le porte-parole du département de la défense américain John Kirby, a avancé des chiffres importants de pertes de soldats russes depuis le mois de décembre : Plus de 100 000 blessés et tués dont 20 000 morts au combat. Cette période correspond peu ou prou à la bataille de Bakhmout qui fait rage dans l'Est du pays ; La Russie cherche à tout prix à s'emparer de cette localité à présent vidée de ses habitants et largement détruite.

La plupart des pertes seraient affiliées au groupe de mercenaires Wagner, en première ligne dans cette bataille, que son chef Evgueni Prigojine tente à tout prix de remporter. Les renseignements américains estiment par ailleurs que l'essentiel de ces pertes seraient d'anciens prisonniers, enrolés par Wagner contre des promesses de libération et d'argent, puis "jetés dans les combats à Bakhmout (est de l'Ukraine) sans entraînement ni commandement militaire suffisant."

John Kirby en tire la conclusion que "l'offensive de la Russie s'est retournée contre elle", tout en refusant de communiquer sur les pertes subies par l'Ukraine, malgré les rapports réguliers de l'Etat major ukrainien ou du chef de l'Etat Volodimir Zelensky, attestant d'une situation "difficile" à Bakhmout. Néanmoins, donnée plusieurs fois comme ayant perdu la ville, l'armée ukrainienne est parvenue ces derniers jours à mener une contre-attaque dans les quartiers ouest. Avec le retour de la belle saison et l'arrivée de chars lourds de combat occidentaux, l'importance de Bakhmout pourrait être amoindrie par une possible offensive ukrainienne de grande ampleur.