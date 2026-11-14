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14 novembre 2026

Teddy Riner voit dans les félicitations de Macron un « baiser empoisonné »

Quelques jours après avoir annoncé sa candidature à l’Élysée, Teddy Riner a attiré une foule de journalistes au Salon du Made in France. Le quintuple champion olympique de judo y a revendiqué son indépendance à l’égard d’Emmanuel Macron, alors qu’il n’a pas encore présenté ses idées.

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Teddy Riner , Président , candidature , présidentielle 2027 , made in France

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Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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