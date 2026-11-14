PRESIDENTIELLE
14 novembre 2026
Teddy Riner voit dans les félicitations de Macron un « baiser empoisonné »
Quelques jours après avoir annoncé sa candidature à l’Élysée, Teddy Riner a attiré une foule de journalistes au Salon du Made in France. Le quintuple champion olympique de judo y a revendiqué son indépendance à l’égard d’Emmanuel Macron, alors qu’il n’a pas encore présenté ses idées.
1 min de lecture
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.