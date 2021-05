Volonté politique

Stalingrad : l’efficacité de la lutte contre le trafic de drogue et la consommation de crack en question

Alors que des consommateurs de drogue et des dealers ont été récemment visés par des tirs de mortier dans le XIXe arrondissement de Paris, une opération de police a été menée le lundi 4 mai à Stalingrad. Cette réalité dans ce quartier et le dossier de la lutte contre le trafic de stupéfiants ont été évoqués sur les antennes de BFMTV avec Jean-Sébastien Ferjou, Jérémie Paire, Amandine Atalaya et Laurent Neumann.