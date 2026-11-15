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15 novembre 2026

SpaceX parvient pour la première fois à récupérer l’étage supérieur de sa mégafusée Starship

SpaceX a réussi une première historique en récupérant, après plus de 22 heures de vol, l’étage supérieur de sa mégafusée Starship. Une avancée technologique majeure qui rapproche l’entreprise d’Elon Musk de son objectif : développer un lanceur entièrement réutilisable.

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MOTS-CLES

SpaceX , lanceur , Elon Musk , espace , nouvelles technologies , NASA , prouesse , Starship , base spatiale , États-Unis , innovation , Fusée , mégafusée , Artemis

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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