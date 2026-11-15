PROUESSE TECHNOLOGIQUE

SpaceX parvient pour la première fois à récupérer l’étage supérieur de sa mégafusée Starship

SpaceX a réussi une première historique en récupérant, après plus de 22 heures de vol, l’étage supérieur de sa mégafusée Starship. Une avancée technologique majeure qui rapproche l’entreprise d’Elon Musk de son objectif : développer un lanceur entièrement réutilisable.