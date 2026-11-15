PROUESSE TECHNOLOGIQUE
15 novembre 2026
SpaceX parvient pour la première fois à récupérer l’étage supérieur de sa mégafusée Starship
SpaceX a réussi une première historique en récupérant, après plus de 22 heures de vol, l’étage supérieur de sa mégafusée Starship. Une avancée technologique majeure qui rapproche l’entreprise d’Elon Musk de son objectif : développer un lanceur entièrement réutilisable.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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