Selon Rémi Salomon, le pic de l'épidémie de grippe "est devant nous"

Remi Salomon

"C'est une grippe dont on peut décéder si on est fragile" explique Remi Salomon, président de la commission médicale de l'AP-HP, qui met aussi l'accent sur les gestes barrière, qui restent un moyen efficace comme face au Covid : se laver les mains, aérer etc....

Et pour le Covid, si on pense de réunir avec des amis pour les fêtes, on peut faire des tests, des autotests avant, et puis bien sur se faire vacciner ajoute Remi Salomon.