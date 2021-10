Selon Gérard Davet et Fabrice Lhomme, "la trahison et le néant sont l'aspect primordial" d'Emmanuel Macron 

Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV / RMC / DR

Les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme publient "Le traître et le néant". Dans cet ouvrage, ils dressent un bilan critique du quinquennat d'Emmanuel Macron. Interviewés ce mardi matin sur BFMTV-RMC, Gérard Davet et Fabrice Lhomme sont revenus sur leur enquête et cet ouvrage, qui retrace les cinq années du mandat du président de la République.

Emmanuel Macron et ses proches n'ont pas répondu aux questions des journalistes du Monde.

Les deux auteurs ont évoqué leur vision du quinquennat d'Emmanuel Macron :

"Après plusieurs années d'enquête, ce titre, Le traître et le néant, s'est imposé. Ce sont les deux aspects primordiaux de ce qu'est Macron et le macronisme. Sa conquête du pouvoir s'est faite par des trahisons, qui ont ensuite continué à l'Élysée. Mais aussi parce qu'il y a le néant de la République en Marche et de la situation politique avec la candidature d'un polémiste d'extrême droite et des partis politiques traditionnels totalement effacés".