Saint-Malo : un pêcheur rencontre un sanglier nageant à 3 km des côtes

Luc Ceillier est pêcheur depuis cinquante ans. En pleine partie de pêche au large de Saint-Malo, il a aperçu une forme surprenante se diriger vers lui : un sanglier.

« On s’est approché de lui. Il en a fait autant. Il nageait très vite dans notre direction. On avait l’impression qu’il voulait monter à bord. On n’a pas insisté, on s’est écarté. On ne voulait pas le perturber », a témoigné le pêcheur auprès du Pays Malouin.

Luc Ceillier explique que l’animal a ensuite poursuivi son trajet en direction du havre de Rothéneuf, un quartier de Saint-Malo. Réputés très bons nageurs, les sangliers peuvent nager plusieurs kilomètres. En juin dernier, un pêcheur avait déjà croisé un sanglier au large de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique).