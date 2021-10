Roumanie : l'une des dernières forêts primaires d'Europe victime de déforestation

En Roumanie, l'une des dernières forêts primaires d'Europe est menacée à cause de séries de pillages. Ce réservoir de biodiversité incomparable, âgé de 10.000 ans et qui abrite des espèces menacées d’extinction (ours, lynx, loups etplus récemment bisons, réintroduits en 2014), est victime d'un trafic international de bois, représentant plusieurs centaines de millions d'euros.

Les équipes du JT du 19/20 sont allées sur place pour rendre compte de l'étendue des dégâts : 27.000 hectares de cette forêt ont disparu l'année dernière, soit l'équivalent de la forêt de Fontainebleau.