Revivez les célébrations au Parc des Princes pour le 201e but de Kylian Mbappé au PSG

Crédits Photo: FRANCK FIFE / AFP

Kylian Mbappé est entré encore un peu plus dans l'histoire du PSG en inscrivant son 201ème but pour le club de la capitale, samedi soir, face au FC Nantes.

A l'occasion de sa victoire contre le FC Nantes, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, le club de la capitale a célébré le record de Kylian Mbappé. L’attaquant a officiellement dépassé Edinson Cavani (200 buts) au classement des buteurs du club de la capitale.

A cette occasion, le PSG a préparé des célébrations pour saluer le talent de l’attaquant français. Un trophée a été remis à Kylian Mbappé. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a prononcé un discours. Kylian Mbappé a aussi effectué un tour d'honneur du stade, entouré d’enfants.

Des feux d'artifice ont aussi été tirés en l'honneur de Kylian Mbappé qui entre encore un peu plus dans l'histoire du Paris Saint-Germain.