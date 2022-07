« Répéter la phrase » : Joe Biden lit une consigne écrite sur son prompteur lors d’un discours en faveur du droit à l’IVG

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / DR

Joe Biden a déclaré tout haut une consigne « répéter la phrase » (« repeat the line »), avant de répéter la citation qu'il venait de prononcer lors d'un discours sur l'IVG.

Alors qu'il prononçait ce vendredi 8 juillet un discours en faveur du droit à l'avortement, le président des Etats-Unis a été trop captivé par le prompteur sur lequel son texte défilait. Lors de son discours, Joe Biden a cité un passage de la décision de la Cour suprême, qui a dynamité le 24 juin la jurisprudence qui, depuis 1973, protégeait le droit à l'IVG sur tout le territoire américain. Puis il a déclaré tout haut une consigne « répéter la phrase » (« repeat the line »), avant de répéter la citation qu'il venait de prononcer.

La séquence a provoqué de nombreuses critiques et moqueries sur les réseaux sociaux.

Les équipes de la présidence américaine ont assuré que Joe Biden avait en réalité prononcé la phrase « let me repeat the line » (« permettez-moi d'insister », ou « je répète »).

Les mots « let me » sont inaudibles dans la vidéo, mais ils ont bien été rajoutés dans la retranscription du discours en question, publiée par la Maison Blanche.