Le Parisien a rencontré Victor Vescovo, un riche investisseur américain et grand explorateur des abysses. Il a fait construire le seul sous-marin capable de se rendre au fonds des océans, un monde quasiment inconnu : l'homme a été plus souvent sur la Lune qu'au plus profond des océans ! Et contre toute attente, il y a découvert un monde grouillant de vie : "rien que pendant l’exploration des fonds des cinq océans, nous avons découvert au moins quarante nouvelles espèces, nous avons cartographié plus d’un million de kilomètres carrés de nouveaux fonds marins, ce qui n’avait jamais été fait avant", raconte Victor Vescovo.

Mais à presque 11 000 m de profondeur, le point le plus profond de notre terre, il a aussi fait une triste découverte : des déchets d'origine humaine. "C’était vraiment un coup de poing psychologique, j’étais là, sûrement dans l’endroit le plus isolé au monde, dans des conditions extrêmes un lieu si primitif et du coin de l’œil, j’ai vu l’angle aiguisé de ce qui semblait être de la contamination humaine", regrette-t-il.