Réforme des retraites : selon Sandrine Rousseau, « si le gouvernement s’entête, il est possible qu’une partie du mouvement se radicalise »

Crédits Photo: Capture d'écran DR / BFMTV / RMC

Sandrine Rousseau était l’invitée de la matinale de RMC et BFMTV ce mardi 7 février.

La députée EELV, Sandrine Rousseau, était l’invitée de la matinale de RMC et BFMTV ce mardi matin. La réforme des retraites était au cœur de cet entretien.

Alors que les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 7 février, Sandrine Rousseau a répondu aux questions d’Apolline de Malherbe sur RMC et BFMTV. Pour l'instant, dans le cadre des manifestations organisées contre la réforme des retraites, « il y a une masse qui est calme et déterminée », selon Sandrine Rousseau.

L'exécutif n'est donc pas en mesure de dénoncer une éventuelle radicalisation du mouvement social et est obligé de reconnaître son ampleur.

Selon la députée écologiste, « le gouvernement doit prendre ses responsabilités face à cela » :

« Je pense que s'il s'entête dans son enfermement et son incapacité à comprendre que cette réforme est rejetée extrêmement massivement par les Français et les Françaises, alors oui, il est possible qu'une partie du mouvement se radicalise ».