Réforme des retraites : Jordan Bardella estime que la CGT et les autres syndicats sont "complices de la politique d’Emmanuel Macron"

Crédits Photo: Capture d'écran CNews / Dailymotion / DR

Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a répondu aux questions de Laurence Ferrari dans la matinale de CNews, ce lundi 16 janvier.

Jordan Bardella, président du Rassemblement National, était l'invité de la matinale de CNews ce lundi 16 janvier. Interrogé par Laurence Ferrari, Jordan Bardella a dénoncé l’attitude des syndicats et la politisation du mouvement social face à la réforme des retraites. Un appel à manifester a été lancé pour la journée du jeudi 19 janvier afin de faire plier le gouvernement sur la réforme présentée par Elisabeth Borne le 10 janvier dernier.

« Les syndicats, dans un esprit de sectarisme qui les caractérise, ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas la présence du RN », a déploré Jordan Bardella. Le président du RN considère que la manifestation de jeudi est « politisée » :

« La CGT, monsieur Martinez et l'intégralité des patrons de syndicats sont complices de la politique d'Emmanuel Macron. On ne peut pas marcher dans la rue comme des tartuffes après avoir appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle ».

Jordan Bardella a promis de « mener le combat à l'Assemblée » pour lutter contre un projet « de casse sociale ».

Le leader du Rassemblement National a aussi critiqué la stratégie et le choix des Républicains vis-à-vis de la réforme des retraites et pour le projet de loi immigration.

« LR est entré dans la majorité présidentielle », estime Jordan Bardella.

Eric Ciotti, patron des LR, s'est dit prêt « à voter une réforme juste » des retraites après des négociations à Matignon.

Le président du RN constate une « clarification » de la position « intenable » des Républicains :

« LR, qui était la béquille du gouvernement et le bac à sable d'Emmanuel Macron depuis plusieurs mois, est enfin entré dans la majorité présidentielle. Donc merci Eric Ciotti de cette clarification. (…) Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs, de militants et même des élus LR qui ne veulent pas devenir l'UDI d'Emmanuel Macron, qui ne veulent pas devenir sa béquille. Donc, moi à ces gens-là, je leur dis : « venez au Rassemblement National, venez travailler avec nous » ».